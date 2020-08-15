شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلبت كيم كارديشيان الطلاق من كانى ويست بعد خلافات بسبب الانتخابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت مجلة In Touch أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان اجتمعت مع محاميها للتحضير لانفصالها الباهظ عن مغني الراب كانى ويست بقيمة 2 مليار دولار، وأكدت المجلة في التقرير الذي تصدر غلافها أن رحلة كارديشيان إلى وايومنج حيث اجتمعت مع ويست ، استهدفت تصفية الأمور بينهما بعد الخلافات التي حدثت بعد اول تجمع انتخابي له لكن الأمور سارت الي الأسوأ، وقال مصدر المجلة إنه خلال محادثة ساخنة بين الثنائي تحول الأمر الي البكاء والانهيار.

وأضافت المجلة أن "كيم" سافرت إلى هناك على أمل تنقية الخلافات مع "كاني"، و إقناعه بالعلاج حيث أن كارديشيان قلقة للغاية بشأن صحة "ويست" العقلية ، لكن "كاني" لم يستمع إليها وسرعان ما أصبح واضحًا أنه لن يكون هناك عودة.

لكن يبدو ان تقرير المجلة مجرد خدعة لبيع المزيد من النسخ، فقد ذكر موقع Gossip Cop أن "كيم" لم تطلب الطلاق بعد الخلافات وذلك بعدما تواصل الموقع مع أحد ممثليها.

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وتحولت حياة كيم كارديشيان وكاني ويست الزوجية فى الفترة الماضية لحالة من الاضطراب والتشتت وخاصة بعد إعلان كانى ويست نيته فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بل فاجأ العالم ببعض التصريحات الصادمة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Twitter"، كما ادعى نجم الهيب هوب الشهير أنه حاول تطليق زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان عدة مرات.