شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تدعو لدعم أطفال لبنان بعد انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة العالمية شاكيرا، جمهورها في جميع أنحاء العالم، إلى دعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال التبرع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ لتقديم المساعدات للأهالي المتضررين في بيروت.

أعادت شاكيرا نشر تغريدات المنظمة العالمية التي كشفت عن العدد الكبير للأطفال الذين فقدوا منازلهم في بيروت، وطلبت من الجميع التبرع خصوصا أن لبنان يواجه أزمات اقتصادية كبيرة، خلاف انتشار فيروس كورونا.

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