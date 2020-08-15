شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يوضح سبب غياب نجوى فؤاد ولبلبة من جنازه شويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل جثمان الفنانة القديرة شويكار من مقابر الواحات بأكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن بالإضافة إلى معظم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن نجوي فؤاد كانت ترغب في حضور الجنازة ولكن منعها عن الحضور تعرضها لكسر في قدمها مما أعاق حركتها، وأضاف أشرف زكى لـ"الخليج 365": إنهارت الفنانة القديرة لبلبة بمجرد سماعها خبر وفاة شويكار وذلك لطيب العلاقة بينهما، ومنعت لبلبة من حضور الجنازة بسبب تواجدها خارج القاهرة.

وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وعولجت من المشكلة بعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

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كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.