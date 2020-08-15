ماجى بو غصن: لن نتخطى فاجعة رحيل كل ضحايا انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة اللبنانية ماجى بو غصن واجب العزاء فى الشاب رالف ملاحى، أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تشييع العريس البطل رالف ملاحي، بعيدك انتقال مريم العذراء مؤلم حزين، لن نتخطى فاجعةرحيل كل الضحايا صاروا عندك يا عذراء انتي غمريهن بجناحك بدل هالأرض الظالمة، الف رحمة على روحك وأرواح الكل، أبطال منبلادي".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث تتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

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ومازالت النجمة اللبنانية مايا دياب تعيش أزمة كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث أكدت أنها لا تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة، حيث قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "مش عم بقدر اتخطى المرحلة.. عايشة بحجر تام بمكان واحد وما بدّى اتحرّك.. الحزنيقتلنى بعض الناس والأصدقاء بلّشوا يرجعوا لحياتن الطبيعية كيف؟؟ بيروت انا معك وحدّك واذا في شي عم بيريحني هو مساعدة المنكوبينوالمشرّدين..بحبِّك".