شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للفنانة هند عبد الحليم فى شهر العسل مع زوجها كريم قنديل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة هند عبد الحليم شهر العسل مع زوجها كريم قنديل خلال هذه الأيام، وفى أول ظهور لهما منذ حفل زفافهما التقى الزوجان بالفنان عمر الشناوى مؤخرا بعد أيام من حفل زفافهما، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لقطات فيديو التقطها النجم عمر الشناوى برفقة هند عبد الحليم وزوجها.

واحتفلت الفنانة هند عبد الحليم مؤخرا بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.

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أول ظهور للفنانة هند عبد الحليم في شهر العسل مع زوجها

وكانت الفنانة الشابة هند عبد الحليم أعلنت خطبتها فى شهر مارس الماضى، حيث نشرت صورة تجمعها مع خطيبها على "إنستجرام" وقالت: "خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحى، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا.. بس اكتفينا بأهلنا فى البيت وأجلنا أى احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم فى البيت وخلوا بالكم من نفسكم".



أول ظهور للفنانة هند عبد الحليم في شهر العسل مع زوجها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم مسلسل "حكايات بنات 4"، حيث قدمت "هند" دور إحدى البطلات الأربعة اللائى تم الاستعانة بهن لبطولة الجزء الرابع من العمل.

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد، وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد إبراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.