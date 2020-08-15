شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يمنح ضيفة بحفل زفاف لقب "جينيس ريكورد أطول زغروطة فى العالم"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسنى، مقطع فيديو جديد مع جمهوره يظهر فيه بجوار ضيفة فى إحدى حفلات الزفاف التى أحياها، حيث أطلقت السيدة "زغروطة" لوقت طويل، ووقف تامر بجانبها مندهشًا، فيما نشر المقطع المصور عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "جينيس ريكورد أطول زغروطة فى العالم"، النجم تامر حسنى وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، وأحمد المالكى.

ومن أبرز الأغانى "دلوقتى ارتاح" وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والثانية "أنت لوحدك" كلمات رمضان محمد، ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة.

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من ناحية أخرى، بدأت المخرجة سارة وفيق معسكراً مغلقا من أجل مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، الذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخراً، حيث كان تامر حسنى يصور المشاهد الأخيرة فى حى الدقى، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهى سارة من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهز للعرض فى أى وقت.

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، والفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.