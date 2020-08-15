كارول سماحة تعتزل السوشيال مؤقتا: استراحة من شبكات التواصل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة كارول سماحة اعتزالها السوشيال ميديا فترة مؤقتة بسبب الأحداث الأخيرة التى آلمتها من انفجار مرفأ بيروت، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعى التى أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعى.. نعود إليكم قريبا".

وطلبت كارول من جمهورها الصلاة على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع يوم 4 أغسطس، ما أسفر عن سقوط نحو 172 شهيدا وأكثرمن 6 آلاف من الجرحى والمصابين، بالتزامن مع احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء.

ونشرت كارول، عبر صفحتها على فيس بوك أغنيتها "ها شعبك"، صحبتها بتعليق: "فى عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، نصلىجميعا على نية ضحايا انفجار بيروت".

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يشار أن المطربة كارول سماحة، نشرت مؤخرا صورة من مدخل أحد المستشفيات فى لبنان، وهى الصورة التى تظهر كم النتائج الحاصلة بعد انفجار بيروت وتأثيرها السلبى على كل مناحى الحياة فى بيروت، حيث لخصت الصورة ما حصل فعلياً داخل لبنان وتناثر الدماء فى كلمكان، وعلقت الفنانة كارول سماحة على الصورة بكتابة: "مدخل مستشفى أوتيل ديو فى بيروت لبنان، قديش هالصورة سوريالية".

وأعربت النجمة كارول سماحة، عن غضبها الشديد بسبب تغريده من قبل أحد متابعيها، تتهمها بالطائفية، لترد كارول عليها قائلة: "أولا مابعمرى كنت قومية لا أنا ولا أهلى، ثانيا لليوم شوفوا قديش بعد فى ناس طائفية وعنصرية فى لبنان بعدن بعايرونى بجوزى صدقونى كتيركيف بدكن فعليا تتعايشوا مع بعض كيف عم بتطالبوا بالتغيير؟ عم بنحارب كل يوم لأجل دولة لا طائفية وعلمانية وبعدكن بتقولوا مسيحىومسلم وقفوا تمثيل".