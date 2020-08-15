شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز: العديد من أفراد عائلتى مدمنون ويحتاجون التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية سيلينا جوميز خلال تسجيل حلقات برنامجها الجديد "Selena + Chef" عن واحد من الموضوعات المهمة، وذلك أثناء "الطهى"، فالبرنامج الذى تقدمه على قناة HBO Max والمكون من 10 حلقات كان فرصة حقيقية لها لكي تتحدث عن الصحة العقلية وهو ما حدث فى حلقة الشيف أنطونيو لوفاسو.

وبحسب موقع "hollywoodpq" بنسخته الفرنسية فإن سيلينا جوميز ذات الـ28 عاما أكدت أن هناك عددا من أفراد عائلتها تم إعادتهم لها ولحياتهم الطبيعية من خلال "إعادة التأهيل"، وقالت: "أعلم أن هناك دائما فرصة جديد لأي شخص للعثور على طريقهم الصحيح إلى المنزل و ذلك عندما تكون هناك مساعدة قوية ودعم واضح " ، و استكملت كلامها : " لدي أيضا اضطراب ثنائي القطب وأواجه الكثير من المشكلات، والعديد من أفراد عائلتي مدمنة، اعتقد أن هناك الكثير من الخجل والشعور بالذنب في ذلك وهناك شعور أيضا بالضغط " لذلك تتحدث جوميز عن ضرورة إعادة التأهيل.

يذكر أن برنامج " Selena + Chef " يستضيف في كل حلقة بصحبة جوميز "شيف " شهير ، وتضم قائمة الشيفات المشاركين لها بهذا البرنامج أنجيلو سوسا ، وأنطونيا لوفاسو ، وكانديس كوماي ، ودانييل هولزمان ، وجون آند فيني ، ولودو ليفبفر ، ونانسي سيلفرتون ، ونيشا أرينجتون ، وروي تشوي ، وتانيا هولاند ، و من المعروف أنه بسبب القيود المفروضة بسبب جائحة الفيروس التاجي حيث يقوم الشيف وجوميز بالتصوير من منازلهم والتفاعل مع بعضهم البعض عبر مكالمة فيديو " video call " ، بينما يساعدهم البعض في نهاية الحلقة سواء أقارب أو أصدقاء فهم يشاركوا في الحلقة من أجل التذوق عندما تطلب منهم سيلينا .