شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد المهندس يؤم صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة شويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع، منذ قليل، جثمان الفنانة الراحلة شويكار من ساحة مدفن 6 أكتوبر، وأم الصلاة محمد فؤاد المهندس بمشاركة كل من أشرف زكى، وابنتها منة الله، والنجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز ونهال عنبر، والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنة حسين فهمى، وعفاف شعيب، وأيمن عزب.

وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة، وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.

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