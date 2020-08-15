شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر فى ذكرى 40 رحيل رجاء الجداوى: ستظل فى القلوب مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة وفاء عامر، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، التى وافتها المنية يوم 5 يوليو الماضى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدة أنها ستظل فى القلوب مدى الحياة.

ونشرت وفاء، صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "مر على رحيلك 40 يوما، لكنك ستظلى فى القلوب مدى الحياة.. ربنا يرحمك".





من ناحية أخرى، ينتهى فريق عمل فيلم "خان تيولا" من تصويره بالكامل، الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم وفاء عامر ونضال الشافعى وراندا البحيرى، وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

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ويعمل وسام المدنى مخرج الفيلم على الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك حتى يصبح الفيلم جاهزا للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئى للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلى الشجيرى وراندا البحيرى وعبير منير وزهرة الحروفى والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التى قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التى تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذى تتم الاستعانة بهم فى الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

وشاركت وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتى تحمل عنوان "بنات موسى"، والحكاية بطولة وفاء عامر، صبرى فواز، كمال أبورية، محمد عز، نادية رشاد، ياسر على ماهر، صفاء جلال، ديانا هاشم، هاجر عفيفى، شاهيستا سعد، مجدى السباعى، مصطفى عبد السلام، محمد العمروسى، محمد درويش، فتحى سالم ورضوى جودة.