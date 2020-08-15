آخرهم مي حلمي ومحمد رشاد.. فنانون لم يستمر زواجهم طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

شاهدنا في الآونة الأخيرة العديد من حالات الطلاق في الوسط الفني، بعضها تم في هدوء بدون وقوع أي خلاف والبعض الآخر وصل به الأمر إلى الضرب ومن ثم اللجوء للمحاكم، وآخر حالة طلاق حدثت كانت منذ بضعة أيام، إذ أعلن المطرب محمد رشاد انفصاله عن المذيعة مي حلمي بعد زواج استمر قرابة عام وبضعة أشهر.

وفي هذا الصدد نرصد لكم، أبرز حالات الطلاق التي وقعت سريعًا داخل الوسط الفني..

مي سليم ووليد فواز

تزوج الفنان وليد فواز من الفنانة مي سليم في شهر يونيو عام 2017 وسافرا الثنائي ليقضيان شهر العسل في جزيرة "سانتوريني" باليونان، وقبل العودة من شهر العسل أعلنا انفصالهما.

وبعد انفصالهما مباشرة، شن نجوم الفن هجوماً حاداً على الفنان وليد فواز، بعد نشره بيان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حول انفصاله الرسمي من الفنانة مي سليم، موضحاً أن قرار الارتباط كان خطأ منذ البداية وأنهاه.

هنا شيحا وأحمد فلوكس

تزوج الفنان أحمد فلوكس من الفنانة هنا شيحا في 20 أكتوبر عام 2018 ولكن علاقة الحب التي جمعتهما لم تدم طويلاً، إذ استمر زواجهما قرابة 9 أشهر فقط، ثم انفصلا في هدوء عام 2019 بناء على رغبة الثنائي واتفقا على ذلك، والصداقة مازالت تجمع بينهما حتى الآن.

ريم البارودي وأحمد سعد

تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة ريم البارودي لمدة 21 يوم فقط، بعد صداقة طويلة جمعت بينهما قرابة 14 عاما، وبعد انفصالهما حدثت العديد من الخلافات بينهما خاصة بعد ارتباطه بالفنانة سمية الخشاب.

والجدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي، اتهمت طليقها المطرب أحمد سعد من خلال برنامج شيخ الحارة الذي عرض في رمضان 2018، وقالت إن سعد قد تسبب في فشل خطوبتها بعدما أرسل لها رسالة خاصة عبر هاتفها الخاص عقب زواجه من الفنانة سمية الخشاب، فشاهدها خطيبها، وعرضت الرسالة على الإعلامية بسمة وهبة خلال الحلقة .

منة فضالي والملحن محمد ضياء

أعلنت الفنانة منة فضالي أثناء استضافتها بإحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة" الذي عرض في رمضان 2018، عن زواجها في السر من الملحن محمد ضياء، وأنها انفصلت عنه بعد 6 أشهر من الزواج، مؤكدةً أن والدتها رفضت ارتباطها وزواجها منه عندما تقدم لطلب يدها.

سمية الخشاب وأحمد سعد

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تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب في شهر أكتوبر عام 2017، وبعد خلاف بينهما انفصلا الثنائي في 28 من شهر مارس عام 2019، بعد زواج استمر لعامين. ثم ظهر الفنان أحمد سعد في برنامج شيخ الحارة الذي عرض في رمضان 2019 واتهم الخشاب بعدة اتهامات لترد الأخيرة من خلال البرنامج نفسه لتنفي اتهامه لها، مؤكدة على محاولته الشروع في قتلها خلال فترة زواجهما.

شيري عادل ومعز مسعود

تزوج الداعية معز مسعود من الفنانة شيري عادل في شهر يوليو عام 2018 وذلك بعد انفصاله من زوجته نجمة "السوشيال ميديا" بسنت نور الدين، وفي شهر يوليو عام 2019 انفصل معز مسعود عن شيري عادل في هدوء بعد زواج استمر لعام فقط.

أبو الليف وعلا رامي

تزوج الفنان أبو الليف من الفنانة علا رامي في شهر فبراير عام 2010 ثم انفصلا عام 2011، وذلك في هدوء وقررا آنذاك الاحتفاظ بصداقتهما مدى الحياة.

أحمد فهمي ومنة حسين فهمي

تزوج الفنان أحمد فهمي من منة حسين فهمي عام 2015 ثم انفصل عنها في شهر فبراير عام 2018 وذلك في هدوء تام.

سارة نخلة وأحمد عبدالله محمود

تزوج الفنان أحمد عبدالله محمود من الفنانة سارة نخلة عام 2018 ثم انفصلا الثنائي في هدوء عام 2018، بعد زواج استمر 3 سنوات فقط.

ياسمين جمال ومعوض إسماعيل

في شهر سبتمبر عام 2016 تزوج الفنان معوض إسماعيل من الفنانة ياسمين جمال ثم انفصلا، في شهر مايو عام 2017 وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على زواجهما.

يُذكر أن هناك العديد من فنانين الزمن الجميل لم يستمر زواجهما أيضاً مدة طويلة، من بينهم الفنان محمود الجندي والفنانة عبلة كامل اللذان انفصلا بعد عامين من زواجهما .

وكذلك انفصال الفنان أحمد رمزي عن الفنانة نجوى فؤاد بعد زواج استمر لمدة 17 يوما فقط، وانفصال الفنان رشدي أباظة عن الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التي تزوجها رشدى أباظة عام 1952 في بداية حياته الفنية وكانت أولى زوجاته واستمر زواجهما 3 سنوات فقط، كما انفصل دنجوان السينما عن الفنانة صباح بعد زواج استمر بضعة أيام، إذ بدأ زواج صباح من رشدي أباظة بدعابة عندما كانا في لبنان بعد أن تحدته صباح، وقالت إنه لا يستطيع الزواج منها خوفاً من زوجته سامية جمال، فاصطحبها للمأذون، وتحولت الدعابة إلى واقع، وبعدها أفاقا من اللعبة، وتم الطلاق بعد أيام.