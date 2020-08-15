ارتداء الكمامات وأدعية المتوفى وبكاء دلال عبدالعزيز.. أبرز لقطات جنازة شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر

شُيعت، ظهر اليوم، جنازة الفنانة الكبيرة شويكار، التي رحلت عن عالمنا، أمس الجمعة، ودُفنت في مقابر خاصة بها بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور أسرتها وعدد من أصدقائها المقربين.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز لقطات الجنازة..

نجل فؤاد المهندس

منذ الصباح الباكر، كان محمد نجل الفنان فؤاد المهندس، أول الحضور أمام مستشفى الصفا، لانتظار جثمان الفنانة الكبيرة التي كانت بمثابة أم ثانية له، إذ ارتبطت بزيجة مع والده استمرت 20 عامًا.

الحضور

شهدت الجنازة حضور الدكتور أشرف زكي، الفنان أيمن عزب، الفنان منير مكرم، الفنانة نهال عنبر، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة دلال عبدالعزيز، الفنانة عفاف شعيب، الفنانة ليلى نصر، الفنانة أمينة سالم.

غياب شباب الفنانين

غاب شباب الفنانين عن جنازة شويكار، ولم تشهد الجنازة حضورهم.

الكمامة

حرص الحضور على ارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

صلاة الجنازة بالمقابر

أقيمت صلاة الجنازة على شويكار أمام المدفن الخاص بها، وحرص على أن يؤم المصلين نجل فؤاد المهندس، كما شاركت في الصلاة الفنانة دلال عبدالعزيز وإلى جوارها الفنانة ميرفت أمين.





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الأدعية وقراءة القرآن

حرصت دلال على قراءة أدعية المتوفى، أمام المدفن في توقيت الدفن.

انهيار دلال عبدالعزيز

لم تتمالك دلال نفسها، وانهارت من البكاء في وداع شويكار.





فنانة قديرة

تواجدت الفنانة ليلى نصر أمام مستشفى الصفا، للمشاركة في وداع ابنة جيلها للمرة الأخيرة.

سبب غياب لبلبة

غابت الفنانة لبلبة والتي تربطها علاقة طيبة بشويكار، عن الجنازة وأكدت أن السبب تواجدها خارج القاهرة، ولم يتسن لها الحضور قبل موعد الجنازة.

سبب غياب نجوى فؤاد

لم تتمكن أيضًا الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد من حضور الجنازة، وذلك بسبب تعرضها لكسر في قدمها، حال دون مشاركتها.

ولدت الفنانة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".