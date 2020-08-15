بالصور| فنانة قديرة تظهر بعكاز في جنازة شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر وزهوة محسن:

رغم استخدامها لعكاز ليسهل عليها الحركة، حرصت الفنانة ليلى نصر على المشاركة في وداع ابنة جيلها الفنانة الكبيرة شويكار، والمشاركة في الجنازة التي خرجت من مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين.

Advertisements

وظهرت ليلى مرتدية حجابًا، وبدا عليها التأثر الشديد، وفي واحدة من الصور كانت واقفة إلى جوار الفنانة أمينة سالم، التي ظهرت متأثرة برحيل شويكار.

ليلى نصر بدأت حياتها الفنية زمن الفن الجميل، وشاركت في عدد من أفلام الأبيض والأسود، كما كانت لها عدة مشاركات في مسلسلات تليفزيونية شهيرة، ومن بين أعمالها "سوق النساء"، "ذئاب الجبل"، وأكثر من جزء لفوازير عمو فؤاد.

شويكار رحلت عن عالمنا عصر أمس الجمعة، وتم دفنها في مقابر خاصة بها اليوم في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور أسرتها وعدد من الفنانين.