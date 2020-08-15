نبيل الحلفاوي: "لا يوجد لاعب يستمر للأبد.. والأهلي فوق الجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، يتحدث بها عن لاعبي كرة القدم.

وكتب الحلفاوي: "هو تريكة وبركات وعماد متعب ممكن تعوضهم بسهولة، لا يوجد لاعب يستمر للأبد إما بحكم الزمن أو بسبب إغراءات خارجية، أو بأمور تتعلق بالانضباط المطلوب أو بصالح الفريق".

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وأضاف: "المهم استمرار التفوق وتماسك الفريق والعودة سريعا بعد أية كبوة أو فترة تراجع، الأهلي فوق الجميع".

جاءت تغريدته ردًا على ما كتبه أحد متابعيه: "يا قبطان انت طول عمرك راجل وموضوعي لو اللي بيحصل ده مش فشل اومال الفشل يبقي ازاي؟؟ بغض النظر عن تصدر الدوري، هو الأهلي لما يخسر كل اللعيبة دي ورا بعض مش ده فشل وهايأثر على الفريق ؟؟، هو عبدالله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي لعيبة ممكن تعوضهم بسهولة؟؟ عموما الفشل هايبان قريب جدا".

يذكر أن فريق الأهلي اكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بالدوري المصري، وذلك أمس الجمعة.