محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على تقديم واجب العزاء في الشاب اللبناني رالف ملاحي، أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكتبت نادين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يبرد قلب أمك يا رالف الله، يصبرها على هل الوجع يالي ما في شيء بالدنيا كلها ممكن يعوضها خسارتك". Advertisements وأضافت "أنت ملاك الله يرحمك ونهار عيد السيدة العذراء مريم، رح تغمرك وتكون حدك أمك بالسماء، الله يرحم كل الضحايا". ووقع انفجار هائل في مرفأ بيروت منذ أيام، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم عن أحد ضحايا مرفأ بيروت: "الله يبرد قلب أمك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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