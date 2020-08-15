بالصور| انهيار دلال عبدالعزيز في وداع شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

لم تتمالك الفنانة دلال عبدالعزيز نفسها، أثناء مشاركتها في وداع الفنانة الكبيرة شويكار، وانهارت من البكاء.

وكانت دلال حرصت على التواجد منذ الصباح الباكر بصحبة الفنانة ميرفت أمين أمام مستشفى الصفا، ورافقت النعش في طريقه للمدفن الخاص بشويكار في مدينة السادس من أكتوبر، وقامت بقراءة أدعية المتوفى وردد خلفها الحضور، في التوقيت الذي كانت تتم فيه مراسم الدفن.

دلال شاركت إلى جوار ميرفت في صلاة الجنازة، التي حرص أن يؤمها نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، والذي جمعته علاقة طويلة بشويكار بحكم زواجها من والده حوالي 20 عامًا.

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شويكار رحلت عن عالمنا عصر أمس الجمعة، بعد مرورها بوعكة صحية، استدعت نقلها لمستشفى الصفا في المهندسين.

ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".