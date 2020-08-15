الأثنين.. "ملتقى الساقية للكتاب" يعود من جديد بحضور الكتّاب والفنانين

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتنظيم الملتقى السنوي للكتاب فى دورته التاسعة ومدته عشرة أيام فى الفترة ما بين 17 إلى 26 من أغسطس فى قاعة النهر، وسيتم استقبال الزائرين طوال اليوم ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا إلى التاسعة مساءً، مع الالتزام بكافة قواعد التباعد الاجتماعى.

وهذا العام يحمل الملتقى عدة مفاجآت لزواره من أهمها حضور مجموعة منوعة من الكتاب والضيوف الذين سيلتقوا بقرائهم ومحبيهم ومنهم الكاتبة د. سارة الذهبي التى ستتواجد فى افتتاح الملتقى الاثنين 17 من أغسطس والكاتبة مريم أحمد علي، بالإضافة لمجموعة مميزة

أخرى من الضيوف الذين سيقدم بعضهم ندوات وجلسات مناقشة وورش عمل وهم الباشمذيع محمد عبدالقادر و د.أمير منير والباحث باسم الجنوبي وسارة النجار وعمرو المنوفي ومحمد الجيزاوي و كاتب الرعب محمد عصمت والإعلامى محمد هشام وهشام عيد ويوسف عماد وبرديس سعد والفنان علاء صابر.

كما سيتضمن المعرض أكثر من فعالية فنية غنائية وشعرية مع كل من الشعراء "إبراهيم فرج، محمد إبراهيم، المطرب زياد عادل، وحفل للفريق الفني "جنوبيان"، ويختتم المعرض لقاء

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وورشة عمل مع الفنان محمد خميس.

يشترك فى الملتقى هذا العام مجموعة منوعة من دور النشر وهى "دار تويا، دار دوّن، الرسم بالكلمات، دارك للنشر والتوزيع، شهرزاد، الهالة".

يعد معرض الساقية للكتاب من ضمن أهم الفعاليات التى تنظمها ساقية عبدالمنعم الصاوي لدوره الكبير فى تقريب المسافات بين القراء وكتّابهم المفضلين وفتح باب النقاشات الموسعة حول الأعمال الأدبية المختلفة من خلال الندوات وحفلات التوقيع وجلسات المناقشة وورش العمل.

كما يعمل الملتقى على تأكيد أهمية الكتاب وأثره فى نشر الوعى فى المجتمع فى ظل التطور التقنى وتنوع مصادر المعرفة، كما أنه يوفر منصة فكرية للتبادل المعرفى والفكرى والثقافى بين رواد الملتقى حيث الندوات الأدبية والثقافية التى لا تنضب أبدًا خلال أيام الملتقى.