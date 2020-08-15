انطلاق تصوير مسلسل "إسعاف يونس " لمحمد أنور

بدأ الفنان محمد أنور صباح اليوم، السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية. مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور وتأليف فاروق هاشم Advertisements ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، ويتواجد عدد كبير من النجوم كضيوف شرف. ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، ويتواجد عدد كبير من النجوم كضيوف شرف. يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد أنور مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكي على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكي، اسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة. القلوب" مع النجمة ماجدة زكي على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكي، اسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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