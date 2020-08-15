محمد الأسدي يعلن دعمه للسينما العراقية بمشروع ضخم نوفمبر المقبل

في أول خطوة عملاقة لدعم السينما في دولة العراقية، أعلن رجل الأعمال العراقي الشاب محمد جخيم زناد الأسدي إطلاقه حملة لدعم وإنعاش السينما العراقية بعدما شهدت في الآونة الأخيرة ركوداً ملحوظاً، والتقى الأسدي بالكثير من الرموز الفنية والثقافية العراقية مشجعاً إياهم بالنهوض مرة أخرى بواقع

السينما.

الاسدي وعن طريق شركة "ماستر لام" التابعة له في دعم ورعاية مهرجانات سينمائية في بغداد وهدد من الأفلام منها "٣ دقائق في ثلاثة أيام" الذي أقيم في بغداد، وأعرب محمد جخيم الأسدي، عن سعادته

بخوضه تجربة دعم الفن والسينما في العراق أثناء لقائه كوكبة ضخمة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يتم البدء في مشروع الدعم في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن محمد الأسدي كان له أثر في تجهيز وتزويد الكوادر الطبية المستنزفة لمكافحة فيروس كورونا بمشتقات الألبان مجاناً دعما لهذه الكوادر وما تبذله في هذه المرحلة الصعبة التي أضرت بالكثير من الدول.