كارينا كابور تشارك سيلفي جديد بعد الحمل

رنا صلاح الدين - تصدرت النجمة الهندية كارينا كابور عناوين الصحف يوم الأربعاء عندما أعلنت عن حملها الثاني. شاركت الممثلة صورة شخصية جديدة على حسابها بموقع انستجرام، بينما تواصل التصوير في المنزل.

كما شاركت الممثلة صورة سيلفي وعلقت " زادني الحمل توهجًا، هل تعتقدوا أن طفلي سيكون ولد أم بنتًا"،كما ظهرت كابور عبر إطلالة بسيطة وأدنى مكياج وهي تلتقط صورتها السيلفي.

وجاء تعليق المصمم مانيش مالهوترا على الصورة ، "جميلة دائمًا".

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فينا هنأت الممثلة سهى علي خان ، شقيقها سيف ، يوم الأربعاء على حتسبها بموقع تنستجرام، ونشرا صورة سيلفي كتب عليها `` The Quadfather '' ومهي تعني والد الأربعة ، في إشارة إلى حقيقة أنه من المتوقع أن يستقبل طفله الرابع. كما هنأت ممثلة Rang De Basanti زوجة شقيقها الممثلة كارينا كابور ، وتمنت لهاى الصحة .

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن زوجها الممثل كونال كيمو قوله: "اشعر بسعادة واثارة. لا يمكنني الانتظار للترحيب بهذا العضو الجديد في العائلة. تيمور وإنايا يتعايشان بشكل جيد ولديهما الآن عضو جديد في عصابتهما ".

كان سيف متزوجًا سابقًا من الممثلة أمريتا سينغ ، وله منها ابنته الممثلة سارة علي خان وابنه إبراهيم علي خان.