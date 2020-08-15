هل خطط سوشانت سينغ راجبوت لاقتحام هوليوود قبل الانتحار

رنا صلاح الدين - ترك موت سوشانت سينغ راجبوت المحزن في 14 يونيو العالم بأسره في حالة صدمة عميقة. ومع ظهور تفاصيل جديدة في قضيته كل يوم ، تبين من بضع صفحات من مذكراته أن الممثل كان يخطط بالفعل للظهور لأول مرة في هوليوود هذا العام.

وفقًا لـ Times Now ، صاغ سوشانت أحلامه وخططه لعام 2020 في مذكراته الشخصية، وفي العام الماضي ، كشف الممثل عن قائمة تضم 50 حلمًا أراد تحقيقه.

وفقًا للتقرير ، كان الممثل مصممًا على دخول هوليوود هذا العام. علاوة على ذلك ، أراد أيضًا تشكيل فريق فني وإطلاق شركة إنتاج أفلام، كما أن القائمة التي قدمها سوشانت العام الماضي كان لها أيضًا عدد من الأهداف الشخصية الأخرى والمساعي الخيرية.

تضمنت أحلام سوشانت تعلم كيفية الطيران بالطائرة ، ولعب مباراة كريكيت باليد اليسرى ، ومساعدة الأطفال على تعلم الفضاء ، وتعلم شفرة مورس ، وزرع 1000 شجرة ، والتأمل من بين أشياء أخرى كثيرة.

في هذه الأثناء ، يحقق مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) في قضية وفاة سوشانت بعد أن قدم والده بلاغ زاعمًا أن صديقته الممثلة المشهورة ريا تشاكرابورتي كانت تستغله وتسرق أمواله.