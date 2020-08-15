لطفي لبيب يدخل في نوبة بكاء على المسرح وأحمد عز يقبل يده.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - دخل الفنان المصري لطفي لبيب، في نوبة بكاء شديدة بعد عرض مسرحية "علاء الدين"، والتي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز، بسبب حفاوة الجمهور به.

لطفي لبيب، كان أحد ضيوف مسرحية «علاء الدين» التي تعرض حاليًا، في العرض الذي أقيم، أمس الجمعة، على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر، وبعد انتهاء العرض حرص النجم أحمد عز على توجيه تحية خاصة له، على تشريفه بحضور العرض، ووصفه عز في كلمته بالمُعلم، وصانع النجوم، وصاحب الفضل، كما دعا له بالصحة وطول العمر.

احمد عز ولطفي لبيب

أحمد عز، أصر على الإمساك به والصعود معه إلى خشبة المسرح رغم صعوبة الحركة التي يعاني منها لطفي لبيب، وفور صعوده استقبله الجمهور بالتصفيق الذي استمر لدقائق، حتى إن كل من في القاعة وقفوا له احترامًا وتقديرًا، ولم يتمالك النجم القدير نفسه أمام هذا التقدير والحفاوة ونزلت دموعه قبل أن يتحدث بكلمة واحدة، كما حرص النجم أحمد عز على تقبيل يده على المسرح.

احمد عز ولطفي لبيب

لطفي لبيب، أشاد بعرض «علاء الدين» ووصفه بالمميز والجديد، مؤكدًا أن الإمكانيات التي قدم بها العرض لم ير مثلها حتى الاَن في أي مسرح.

مسرحية «علاء الدين» بطولة أحمد عز، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وإخراج مجدي الهواري.

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احمد عز ولطفي لبيب

احمد عز ولطفي لبيب

احمد عز ولطفي لبيب

احمد عز ولطفي لبيب

احمد عز ولطفي لبيب

احمد عز ولطفي لبيب

لطفي لبيب