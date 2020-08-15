شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: فى عيد انتقال العذراء للسماء نصلى جميعا على ضحايا بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها بالصلاة على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع يوم 4 أغسطس، ما أسفر عن سقوط نحو 172 شهيدا وأكثر من 6 آلاف من الجرحى والمصابين، بالتزامن مع احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء.

ونشرت كارول، عبر صفحتها على فيس بوك أغنيتها "ها شعبك"، صحبتها بتعليق: "فى عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، نصلى جميعا على نية ضحايا انفجار بيروت".





يشار أن المطربة كارول سماحة، نشرت مؤخرا صورة من مدخل أحد المستشفيات فى لبنان، وهى الصورة التى تظهر كم النتائج الحاصلة بعد انفجار بيروت وتأثيرها السلبى على كل مناحى الحياة فى بيروت، حيث لخصت الصورة ما حصل فعلياً داخل لبنان وتناثر الدماء فى كل مكان، وعلقت الفنانة كارول سماحة على الصورة بكتابة : "م دخل مستشفى أوتيل ديو فى بيروت لبنان، قديش هالصورة سوريالية".

Advertisements

وأعربت النجمة كارول سماحة، عن غضبها الشديد بسبب تغريده من قبل أحد متابعيها، تتهمها بالطائفية، لترد كارول عليها قائلة: "أولا ما بعمرى كنت قومية لا أنا ولا أهلى، ثانيا لليوم شوفوا قديش بعد فى ناس طائفية وعنصرية فى لبنان بعدن بعايرونى بجوزى صدقونى كتير كيف بدكن فعليا تتعايشوا مع بعض كيف عم بتطالبوا بالتغيير؟ عم بنحارب كل يوم لأجل دولة لا طائفية وعلمانية وبعدكن بتقولوا مسيحى ومسلم وقفوا تمثيل".

ووصفت النجمة اللبنانية كارول سماحة، الإعلام السياسى فى لبنان بـ"المسيس"، مشيرة إلى أن بعض الإعلاميين والسياسيين الذين يمثلون اليوم دور المعارضة ويوزعون دروس الوطنية، هم أكثر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولا زالوا يستفادوا حتى الآن.

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها على تويتر: "أكتر شيء عم يستفزنى هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللى عم بيمثلوا اليوم دور المعارضة واللى عم بيوزعو لنا دروس بالوطنية والضمير وهن أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن، الإعلام السياسى فى لبنان للأسف مزيف ومسيس، كفا استعراضات".