هنا الزاهد تزيل الوشوم من على جسدها وتوجه نصائح لجمهورها

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية هنا الزاهد، لجلسات لإزالة الوشوم التي رسمتها في مناطق متفرقة من جسدها.

هنا الزاهد، نشرت مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام أوضحت فيه أنها خضعت للجلسة الرابعة مع طبيبها لإزالة رسومات الوشم من جسدها والتى قد تحصل على جلسات إضافية أخرى من أجل استكمال عملية إزالة الوشم، وحذرت فى رسالتها مع طبيبها بعدم التسرع فى اتخاذ قرار برسم التاتو حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.

هنا الزاهد

كما وجه طبيب هنا الزاهد مجموعة من النصائح لأي شخص يفكر في رسم وشم، إضافة إلى تأكيده أن إزالة رسومات التاتو تستغرق وقتا طويلا ولا يمكن إزالتها في جلسة واحدة كما يعتقد البعض، قائلًا: "إن إزالتها ليست أمرًا مستحيلًا، فإن رسومات الوشم تتم إزالتها ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت".