وفاة شقيقة الفنان سامح الصريطي

رنا صلاح الدين - توفيت مساء أمس الجمعة ١٤ أغسطس، سناء الصريطي، شقيقة الفنان المصري سامح الصريطي.

سامح الصريطي، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "أختي وحبيبتي سناء الصريطي في ذمة الله، أسألكم الدعاء لها بأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته".

وحصدت تدوينات على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنوا لها الرحمة والمغفرة.

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان سامح الصريطي في بطولة مسلسل "حب عمري"، في رمضان الماضي، من بطولة هيثم شاكر، ميدو عادل، سهر الصايغ، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال، ومي القاضي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

سامح الصريطي