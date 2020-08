كريسي تيجان وزوجها ينتظران مولودهما الثالث

رنا صلاح الدين - جون ليجند

كشف موقع فني عالمي عن انتظار النجم والمرب الأمريكي جون ليجند وزوجته كريسى تيجان طفلًا ثالثًا، وذلك من خلال ظهورها فى كليب Wild، حيث يظهر كبر حجم بطنها وتصدرت أغنية جون ليجند "All of Me" أفضل أغاني على مستوى العالم محققة عدد مرات استماع تخطت مليار مرة و700 مليون مشاهدة.

وكان النجم جون ليجند وزوجته، قد كشفا مؤخرا، عن كيفية قضاء حياتهما مع الحجر الذاتى الصحى كوقاية من كورونا حينما كشفت تيجان في البداية علي أنهما كعائلة باتوا يقضوا وقتهم كلهم معاً، مؤكدة علي أنها لأول مرة في حياتها تشعر بأنها أصبحت "ست بيت وزوجة" فقط، وذلك بسبب عدم وجود ما يشغلها عن عائلتها وأبنائها،

وفي الوقت ذاته أكد ليجند أنه كان يتمني وجود ما يشغله حالياً إلا أنه شأن الجميع لا بيده حيلة. وفازت أغنيةHigher بجائزة جرامى Best Rap موخرا، وهى من غناء جون لجند ونيبسى هوسل بمشاركة الدى جى الفلسطينى الأمريكى "خالد".