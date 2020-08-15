محامى مى حلمى: لم يتم إخطارها رسميا بالطلاق ومازالت على ذمته

السبت 15 أغسطس 2020

محمد رشاد ومى حلمى

قال عبد العزيز محمد أحمد محامى الإعلامية مى حلمى أن طلاقها من المطرب محمد رشاد لم يحدث حتى الان، ولم يتم تسجيل الطلاق في الدائرة الخاصه بهم .



وأضاف : مى حلمى لم يصلها حتى الان خبر طلاقها من محمد رشاد، وان الطلاق لم يحدث من قبل فكيف هذه هي المرة الثالثه التي تحدث كما قال " .

وكانت مي حلمي قدر ردت أمس على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد عبر خاصيه ستورى بصفحتها على " انستجرام "، وكتبت مي "ردا على كل ما نشر من الامس عن خبر طلاقي : لم يتم إعلامي رسميا حتي الآن" .

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وتابعت " لقد علمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زى مانتم عرفتم بالظبط .

اختتمت " أسفة حاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفه بصراحه لكن تليفونه مغلق حتي الآن .

وقرر رشاد إلغاء متابعة مى حلمى عبر حسابه على إنستجرام، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معاً منذ تعارفهما مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.

وفى شهر مايو الماضى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى أخبار تؤكد انفصال الإعلامية مى حلمى عن زوجها الفنان محمد رشاد، حتى وصلت هذه ‏الشائعة إلى طرح سؤال مباشر تم توجيهه لحلمى عبر صندوق الرسائل الخاص بها على حسابها الشخصى بـ"إنستجرام".‏

وفى رد مباشر وقاطع من مى حلمى نفت هذه الشائعات التى ترددت حول انفصالها عن زوجها، ونشرت صورة جمعتهما وكتبت ‏معلقة: "قال إيه يا سامى بيقولوا مين ساب مين ومين راح فين، إيه أمال مين كان بيفتح علبة الكحك وخصوصا الدرج اللى تحت".‏