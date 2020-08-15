شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي: "الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم" والان مع التفاصيل

الفنانة اللبنانية نوال الزغبى

شنّت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبى​ هجوما لاذعا على السياسيين، مشيرة الى ان الشعب كرههم ونبذهم، كاتبة على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين.. اسلوبكم ما رح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا رح ينسّينا وجع ⁧بيروت⁩ .. الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو ⁧جاييكن يوم".



وكانت قد انتقدت نوال الزغبي مؤخرا السلطة السياسية اللبنانية، مشيرة الى انها تفتقد لأدنى مقومات الإنسانية و الضمير.

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