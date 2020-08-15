شكرا لقرائتكم خبر عن أهل براد بيت يفجران مفاجأة بشأن احفادهما والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 براد بيت Advertisements تشهد العلاقة بين النجمين العالمين ​براد بيت وانجلينا جولى توترا كبيرا، وبحسب وسائل اعلام عالمية ان ذلك سبّب بعدم رؤية والدا براد بيت لأحفادهما الستة منذ 4 سنوات.

واضاف الجدان انهما كانا يريا احفادهما عندما كانت علاقة جولي وبيت جيدة. على صعيد آخر تمّ التداول مؤخراً بأخبار تتحدث عن تقاضي النجمة العالمية جينيفر أنيستون مبلغ 65 مليون دولار مقابل فضح أسرار علاقتها الغرامية بزوجها السابق النجم العالمي براد بيت، إضافة لأسرار علاقة الأخير بطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي، وأسرار عائلة أنيستون، لاسيما علاقتها بوالدتها.

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