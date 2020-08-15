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وفاة الفنان المصري سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض

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جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت، مساء الخميس، الفنان المصري سمير الإسكندراني عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتعرض الفنان الراحل لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات.

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ولد الفنان الراحل في حي الغورية بالقاهرة في فبراير من العام 1938، وعشق الغناء منذ طفولته وكان صديقا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي.

تخرج من كلية الفنون الجميلة، وسافر لإيطاليا لدراسة الفن ثم عمل في القسم الإيطالي بالإذاعة.

قدم الفنان الراحل، طوال مشواره الفني، عشرات الأغاني، منها الوطنية والخفيفة والرومانسية، ثم توقف عن الغناء في سنوات عمره الأخيرة بعد تعرضه لعدة أزمات صحية.

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