محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "إسعاف يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: بدأ نجم "مسرح مصر"، الفنان محمد أنور تصوير مشاهده في مسلسل "إسعاف يونس". ونشر "أنور" صورة لكلاكيت العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة: "توكلنا على الله وربنا يكرمنا يا رب". مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، مصطفى خاطر، ومن إخراج معتز التوني.

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