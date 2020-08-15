صور| "MBC مصر" تعيد عرض "ولاد تسعة" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في إطار اجتماعي وفي رصد درامي يمزج بين الخيال والحقيقة، تدور أحداث مسلسل "ولاد تسعه" الذي تبدأ قناة MBC مصر، عرضه غداً الأحد في تمام السابعة مساء.

ويناقش المسلسل بعض القضايا الشائكة من خلال مجموعة من القصص المختلفة، حول حياة الخادمات في المنازل وكيف ينظر لهن البعض، مع تسليط الضوء على حكايات ومشاكل أربع خادمات، ويفجر المسلسل قضية تأجير الأرحام لمساعدة غير القادرين على الإنجاب والصراع بين الأمهات الفقيرات وبين السيدات أصحاب النفوذ والمال.

يجمع مسلسل "ولاد تسعة"، نخبة من النجوم، منهم: نيكول سابا، وخالد سليم، وخالد زكي، وسهر الصايغ، وبيومي فؤاد، وهبة مجدي، وعمرو عابد، ورحمة حسن، ولقاء سويدان، ومحمد التاجي، وإلهام عبدالبديع، وحنان سليمان. والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

يُعرض مُسلسل "ولاد تسعة" على MBC مصر، يومياً من الأحد للخميس ويبدأ عرضُه الأحد 16 أغسطس، في تمام الساعة 7 مساءً، ويُعاد الساعة 12 منتصف الليل.