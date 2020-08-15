عمر الشناوي ينشر فيديو لهند عبدالحليم مع زوجها في شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عمر الشناوي مقطعين فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه بموقع "إنستجرام". ظهر في الفيديو الفنانة هند عبدالحليم وزوجها خلال قضاء شهر العسل بأحد الأماكن الساحلية. واحتفلت هند عبدالحليم بحفل زفافها على كريم قنديل السبت الماضي، واقتصر على عدد قليل من الأقارب، كما شهد الحفل حضور الفنان عمر الشناوي، الفنانة درة.

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