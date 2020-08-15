ميرهان حسين تنشر صورًا من عطلتها الصيفية.. وأيتن عامر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الصور وهي تستمتع بالأجواء خلال عطلتها الصيفية، وعلقت الفنانة أيتن عامر على الصور، قائلة "قمر ما شاء الله".

ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.