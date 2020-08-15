نوال الزغبي تهاجم السلطات اللبنانية: "الناس قرفوا منكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت المطربة اللبنانية نوال الزغبي السلطات اللبنانية، بشأن الأوضاع السيئة التي تمر بها لبنان.

وكتبت نوال تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "شو هالوقاحة انو بعدكم عم تتصدروا الشاشات، وتهددوا وتحكوا من مبدأ الحكام المنتصرين، أسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسينا وجع بيروت، الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفوا منكم وانتوا ما عم تعرفوا تحسوا جايكن يوم".

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وكان حسان دياب قد قدم استقالة حكومته، مؤخرًا إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، والأحداث التي تلته.

يُذكر أن بيروت شهدت انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابة المئات، إلى جانب إحداثه دمارًا كبيرًا في عدد ضخم من المنازل والمنشآت العامة والمستشفيات.