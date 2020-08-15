- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هاجمت المطربة اللبنانية نوال الزغبي السلطات اللبنانية، بشأن الأوضاع السيئة التي تمر بها لبنان.
وكتبت نوال تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "شو هالوقاحة انو بعدكم عم تتصدروا الشاشات، وتهددوا وتحكوا من مبدأ الحكام المنتصرين، أسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسينا وجع بيروت، الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفوا منكم وانتوا ما عم تعرفوا تحسوا جايكن يوم".
وكان حسان دياب قد قدم استقالة حكومته، مؤخرًا إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، والأحداث التي تلته.
يُذكر أن بيروت شهدت انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابة المئات، إلى جانب إحداثه دمارًا كبيرًا في عدد ضخم من المنازل والمنشآت العامة والمستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تهاجم السلطات اللبنانية: "الناس قرفوا منكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.