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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن على تقديم واجب العزاء في الشاب اللبناني رالف ملاحي، أحد أبطال ضحايا مدينة مرفأ ببيروت.
ونشرت ماجي صورة للسيدة مريم العذراء، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "تشييع العريس البطل رالف ملاحي، بعيدك انتقال مريم العذراء مؤلم حزين، لن نتخطى فاجعة رحيل كل الضحايا".
وأضافت ماجي: "صاروا عندك يا عذراء انتي غمريهن بجناحك بدل هالأرض الظالمة، الف رحمة على روحك وأرواح الكل، أبطال من بلادي".
ووقع انفجار هائل في مرفأ بيرت منذ أيام، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجي بو غصن عن ضحايا مرفأ بيروت: "لن نتخطى فاجعة رحيلكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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