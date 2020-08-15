وليد علي يطرح ألبوم "عودتني على الحب" علي المنصات الألكترونية

يطرح المطرب الشاب وليد علي البوم "ودتني علي الحب" بداية من يوم الأثنين المقبل على جميع المنصات الإليكترونيه (كل اسبوع اغنيه جديدة ) ويتكون الألبوم من ١٠اغاني متنوعة.
الاغاني العشر : "حلوه- لما بيوحشني- قالتلي عايزاك- حنتلي ليه- محتار ليه- عودتني على الحب- حبمن نوع خاص- بجد وحشاني- غاوي دراما - في وسط اوراقي".
تم التعاون في التوزيع الموسيقي للألبوم مع : أحمد عادل، مصطفى غانم، احمد وجدي، والشعراء هم : مودي عبد العزيز، عصام شعبان، فاديمدحت، أحمد محمد منصور، محمد هاشم، مجدي عبد العزيز، نسرين فاروق، تامر عز الدين" .
والملحنين كل من : "حسن دنيا، محمد مصطفى، مصطفى حامد، أيمن عبد الغفار، أحمد وجدي"، مكساج وماستر : "مصطفي رؤوف، إسلام غلاب، كاميليو" .
والجدير بالذكر انه يتم تصوير اغنيه "حلوة" بالتعاون مع هاوسا وستكون في جميع المنصات الالكترونيه خلال الاسبوعين القادمين .
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