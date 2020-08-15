بالصور.. تشييع جنازة النجمة شويكار بمقابر العائلة

شيعت منذ قليل جنازة النجمة القديرة شويكار بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرتها ومجموعة من الفنانين.

وحضر كل من النجمتين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز والفنان

منير مكرم عضوم مجلس نقابة المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر، وابنة الراحلة شويكار ونجل الفنان فؤاد المهندس.

ويذكر أن رحلت الفنانة الكبيرة شويكار عن

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عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا.

الجدير بالذكر أنه تميزت القديرة شويكار بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب زوجها الأسبق الفنان الراحل فؤاد المهندس وكونا ثنائيا فنيا شهيرا قدما سويا العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.