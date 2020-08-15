شارك الفنان علي ربيع جمهوره صورة تجمعه بنجوم مسرحية "صباحية مباركة" وكل من الفنانين حمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "ربيع" على الصورة قائلًا: "أصدقائي نجوم مصر نورتوا الدنيا النهاردة اليوم كان حلو بيكو.. مسرحية صباحية مباركة". ويذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصرالدين، آلاء علي، نيرة عارف، علي المصري، مصطفى ناجي. أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصرالدين، آلاء علي، نيرة عارف، علي المصري، مصطفى ناجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حضورهم "صباحية مباركة".. علي ربيع لنجوم مسرح مصر: نورتوا الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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