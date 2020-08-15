بالصور.. وصول ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز لتشييع جثمان النجمة شويكار

وصل منذ قليل كل من النجمتين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز والفنان منير مكرم عضوم مجلس نقابة المهن التمثيلية ونجلة الفنانة الراحلة شويكار وعدد كبير من أفراد أسرتها، أحد مستشفيات المهندسين، وذلك لتشييع جثمان النجمة القديرة. أحد مستشفيات المهندسين، وذلك لتشييع جثمان النجمة القديرة. ويذكر أن رحلت الفنانة الكبيرة شويكار عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا. مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا. الجدير بالذكر أنه تميزت القديرة شويكار بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب زوجها الأسبق الفنان الراحل فؤاد المهندس وكونا ثنائيا فنيا شهيرا قدما سويا العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.

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