بالصور.. وائل الفشني يعود من جديد على مسرح ساقية الصاوي

أحيا المطرب وائل الفشني حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي مساء أمس، الجمعة، على مسرح النهر بنسبة حضور 25% مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي حضر الحفل مجموعة من محبيه.

قدّم الفشني على مدار الحفل مجموعة منوعة من أغنياته، بالإضافة لأغاني الفلكلور المصري بأها بواحة الغروب وطال الليل ويا عاشقًا، بالإضافة إلى تقديم أغنيته الجديدة "ماتدمعيش يامايا" التى حاذت على إعجاب العديد من الجمهور أثناء عرضها فى أول حلقة من مسلسل الاختيار والمهداه لأمهات شهداء الوطن.

كما قدّم مملكة الغجر وكنت فين يا وعد وصلينا على مين، وكعادته قدّم الفشني صوت جديد وهى المطربة ملك شريف التى قدمت أغنية "شبابيك" لمحمد منير.

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"وائل الفشني"هو حفيد الشيخ "طه الفشني" و قد تربي علي صوته و في منزله منذ أن كان صغيراً، درس وائل في إيطاليا و قد بدأ الغناء منذ ٢٠ عاماً .

قدمه الفنان علي الحجار كثيراً في حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوي و

دائماً ما يشير وائل إليّ أهمية هذا الدعم الذي أثر في مشواره الفني، تعاون وائل أيضاً مع الفنان فتحي سلامة وقدما عدداً من الأعمال الناجحة.

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عُرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذي حقق نجاحاً كبيراً، فاق كل التوقعات، وقد أثني الجميع علي طريقة أداء وائل المميزة، حيث أخذ وائل طريقة غناء الموال، حيث لديه طريقة مختلفة في إلقاء المواويل والأشعار، فأخذ الطريقة ونسقها مع ألحان وموسيقى تامر كروان ليخرج التتر بهذا الشكل المميز، قدم وائل أيضاً أغنية "عّم غريب" مع فرقة كايروكي و حققت نجاحاً ملحوظاً.