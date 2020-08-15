ميغان ماركل..الصحافة ركزت على بعض التفاصيل بطريقة “شريرة”على حساب الحقائق

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

حلت ميغان ماركل ضيفة على منصة 19th الخاصة بالأخبار السياسية والإجتماعية. في أوّل حوار لها منذ إعلانها مع زوجها الأمير هاري التخلي عن جميع مسؤولياتهما الملكية و الإنتقال إلى كندا ثم بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرّقت ميغان في حوارها مع ايميلي رامشاو أحد مؤسسي المنصة إلى أهمية الصحافة والإعلام في تحديد وجهة الرأي العام حول مختلف القضايا. وفي حديثها عن تجربتها الخاصة مع الصحافة، أكّدت أن ما حدث معها في السنيتن الماضيتين غيّر كثيرا من نظرتها إتّجاه الصحافة، بسبب ما إعتبرته تركيز العديد من المصادر الصحفية على بعض التفاصيل بطريقة “شريرة” و “مدسوسة بالسموم” على حساب نقل الحقائق وذلك فقط للفت أنضار القراء والمتابعين إلى مقالاتهم ” … إذا كنت تحاول فقط لفت إنتباه شخص ما، فأنت تبحث عن شيء بذيء مقابل ما هو صادق”.

Advertisements

و عن عودتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبّرت ميغان عن سعادتها بالأمر “أنا سعيدة بالعودة إلى المنزل” ، وتحدثت عن قرارها بالمشاركة في محاربة التمييز العنصري الذي عاد إلى الظهور بكثرة مؤخراً “من وجهة نظري، رؤية هذا التيار الخفي للعنصرية ليس بالجديد، وبالتأكيد اللاوعي من قبلنا، ولكنني أعتقد أن التغييرات التي تحدث الآن، هي أمر أطمح لأكون جزء منه، عبر التحدث بصوتٍ عالٍ وهو أمر لم أكن قادرة على القيام به في وقت مضى، أنا سعيدة بالعودة إلى المنزل”.

يذكر أن ميغان إنتقلت مؤخرا مع زوجها الأمير هاري وإبنهما الوحيد ارشي إلى منزلهم الجديد بمنطقة سانتا باربارا في كاليفورنيا

حلت ميغان ماركل ضيفة على منصة 19th الخاصة بالأخبار السياسية والإجتماعية. في أوّل حوار لها منذ إعلانها مع زوجها الأمير هاري التخلي عن جميع مسؤولياتهما الملكية و الإنتقال إلى كندا ثم بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.