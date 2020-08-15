تراند اليوم : عاجل – سما المصري في المحكمة مرة جديدة بهذه التهمة

تنظر المحكمة الاقتصادية، الاثنين القادم محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بقضيتها الثانية لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى منصور، قضت بمعاقبة

سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر.

كان النائب العام، أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.