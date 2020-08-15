تراند اليوم : “إليسا” تهاجم رئيس لبنان.. الله لا يسامحك- شاهد

هاجمت المطربة اللبنانية إليسا، النخبة السياسية الحاكمة في لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وصبت إليسا جام غضبها على الرئيس عون، من خلال حسابها الشخصي على “تويتر”، قائلة: “يعني الحيوان عندو حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت.. الله لا يسامحك يا ميشال عون”.

يذكر أن الفنانة إليسا تنتمي سياسيا لحزب “القوات اللبنانية” الذي يعتبر منافسا أساسيا لحزب الرئيس عون “التيار الوطني الحر”.

وشهد لبنان انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة “TNT” شديدة الانفجار)، ما أسفر عن مقتل 172 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

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انفجار “الثلاثاء الأسود” أطلق عليه “هيروشيما بيروت”، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية،

ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان “عرضيا” فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة،

وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.