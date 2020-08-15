تراند اليوم : بالفيديو.. أخر ظهور لـ شويكار علي الشاشة المصرية

بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض وعدم إستطاعتها الحركة بشكل طبيعي، إختفت الفنانة المصرية ​شويكار، التي توفيت أمس عن عمر ناهز الـ85 عاماً، عن الظهور الإعلامي قبل 9 سنوات.

وكان آخر ظهور لشويكار عام 2011، فقد حلّت ضيفة في برنامج “مساء الجمال”، مع الممثلتين المصريتين ​ميرفت امين و​دلال عبد العزيز، وتحدثت فيه عن مشوارها الفني وعلاقتها بالممثل المصري الراحل فؤاد المهندس، كما ظهرت في العام نفسه على قناة الحرة في برنامج منوعات.

وقالت شويكار خلال المقابلة إنها تعشق الرجل الحنون والجدع مع خفة الدم والسماحة، مؤكدة أن أكثر شيء يلفت نظرها للرجل هو “الجزمة والشراب”، قائلة: “أنا بحب الجزمة والشراب والبنطلون حتى لو البدلة مش جديدة.. أنا كنت بختار لفؤاد المهندس هدومه كانت البدلة بتبقى مرسومة عليه كده”.