شاكيرا تدعم لبنان وتدعو للتبرع للأهالي المتضررين في بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّرت الفنانة العالمية شاكيرا عن دعمها للبنان بعد انفجار بيروت، وذلك من خلال دعوتها جمهورها الى التبرع للـ UNICEF لتقديم المساعدات للأهالي المتضرّرين في بيروت.
وأعادت شاكير نشر تغريدات المنظمة العالمية التي كشفت عن العدد الكبير للأطفال الذين فقدوا منازلهم في بيروت.
كما دعت الجميع الى التبرع خصوصاً أنّ لبنان يواجه أزمات كبيرة كالأزمة الإقتصادية وانتشار فيروس كورونا.
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