محمد هنيدي يسخر من ميسي بعد هزيمته التاريخية

متابعة بتجـــــــــــرد: علّق أمس (الجمعة) الفنان محمد هنيدي، ساخراً من خسارة برشلونة التاريخية أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “النور”، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ونشر هنيدي، صورة لمهاجم وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، عبر حسابه في “تويتر”، وعلّق قائلاً: “وهنا وقف ميسي يتساءل دي حقيقة ولا بلاي ستشين”.

يُذكر أن محمد هنيدي يواصل حالياً تصوير فيلمه الجديد “النمس والإنس” حتى يلحق العرض في الموسم الصيفي الحالي، وكان قد بدأ التصوير فعلاً قبل ثلاثة أسابيع، ثم توقف في إجازة قصيرة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وواصل التصوير بعد ذلك.

ويشارك هنيدي في بطولة فيلم “النمس والإنس” الفنانة منة شلبي وصابرين.

وكان محمد هنيدي قد أجّل عرض فيلمه “كينغ سايز” بعد أن توقف تصويره بسبب مشكلات تعرض لها التصوير ثم انتشار جائحة كورونا.