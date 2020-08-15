لطيفة تحتفل بنجاح مبادرتها لمساعدة 100 أم مطلّقة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة التونسية لطيفة، بنجاح مبادرتها “أقوى واحدة” التي تهدف الى مساعدة 100 أم مطلقة وأرملة وتدريبهن على الخياطة، ونشرت على حسابها الخاص في “تويتر” مقطع فيديو للإعلامية رضوى الشربيني تتحدث فيه عن حملتها من خلال أولى حلقاتها برنامج “هي وبس” في موسمه الخامس، موجهةً لها الشكر على حديثها عن المبادرة.

وكتبت لطيفة قائلةً: “كم أنا سعيدة بتخرجكم أنتم مثال رائع وقوى للسيدات الشريفات.. شكرًا رضوى الشربينى ويا رب أكون ساهمت ولو قليلا بمساعدتكم لتحقيق ذاتكم ومستقبلكم ومستقبل أولادكم.. والجايات كتير إن شاء الله.. أقوى واحدة”.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد تحدثت من خلال برنامجها عن نجاح مبادرة “أقوى واحدة”، حيث تم تدريب 110 نساء على الخياطة، وتخرّج أول دفعة من الحملة وتوفير فرص عمل في المصانع لهن، مشيرة إلى أن الفنانة لطيفة كانت تتابعهن طوال الوقت.

يُذكر أن الفنانة لطيفة، أطلقت مبادرة “أقوى واحدة” لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهن على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.

من ناحية أخرى، طرحت لطيفة أحدث أغانيها “للشمس”، عبر قناتها الخاصة في “يوتيوب”، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي، وتهدف من خلالها الى بث الأمل في نفوس الناس بسبب الأزمة التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.