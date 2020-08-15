تشييع جثمان شويكار بحضور نجوم الفن

شيعت أسرة الفنانة الراحلة شويكار، جثمانها لمثواه الأخير، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.

وحرص عدد من النجوم، على التواجد أثناء خروج الجثمان من أحد مستشفيات منطقة المهندسين في الجيزة إلى المقابر، أبرزهم دلال عبدالعزيز وميرفت أمين ونهال عنبر ومنير مكرم، بالإضافة إلى محمد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس.





شويكار رحلت عن عالمنا عصر الجمعة، بعد مرورها بوعكة صحية استدعت نقلها للمستشفى، الخميس.





ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة ستينيات القرن الماضي بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.





Advertisements

شكلت الراحلة ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا.





وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.





من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم".





كما قدمت شويكار أيضا أفلام "أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".



