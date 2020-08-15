“ذا روك” الأعلى أجرًا في هوليوود، تعرفوا على باقي الأسماء

Aug 15, 2020
للسنة الثانية على التوالي، استطاع النجم دواين جونسون، المصارع السابق والمعروف بـ “ذا روك” ان يتصدر قائمة مجلة “فوربس” للنجوم الأعلى أجراً في هوليوود.
واستطاع “ذا روك” أن يحقق ما بين حزيران 2019 وحزيران 2020 حوالي 87.5 مليون دولار أميركي يتضمن المبلغ 23.5 مليون دولار أميركي من نتفليكس، بالاضافة الى أنه يجني المال من خط الثياب الرياضية الخاص به، ومن صفحاته على مواقع التواصل والتي تعود عليه بارباح كبيرة.
وشملت القائمة أيضاً كل من ريان رينولدز بثروة قدرها 71.5 مليون دولار في المرتبة الثانية. بن أفليك 55 مليون دولار في المرتبة الثالثة، فان ديزل 54 مليون دولار في المرتبة الرابعة. ويل سميث 44.5 مليون في المرتبة الخامسة.
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